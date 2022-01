Si muove in territorio negativo il settore utility italiano (-0,85%)

comparto utility in Italia

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

grande capitalizzazione

Terna

mid-cap

ERG

IREN

Acea

(Teleborsa) - Scambi negativi per il, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'Ilha aperto a 39.419,3, in diminuzione di 335,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono negativo a 392, dopo aver avviato la seduta a 396.Tra le azioni italiane adell'indice utility, performance infelice per, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,64% rispetto alla seduta precedente.Tra leitaliane, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 2,31% sui valori precedenti.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,66%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,59%.