Stabile la Borsa di Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - A, il(+0,1%) è sostanzialmente stabile, mentre, al contrario, profondo rosso per, in netto calo dell'1,77%.In ribasso(-1,15%); come pure, in rosso(-1,29%).Guadagni frazionali per(+0,25%); sotto la parità, che mostra un calo dello 0,34%.La giornata del 4 gennaio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,01%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,12%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,16%.Il rendimento per l'è pari 0,09%, mentre il rendimento deltratta 2,8%.Tra i datisui mercati asiatici:02:45: PMI servizi Caixin (preced. 52,1 punti)01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 3,6%; preced. 3,4%).