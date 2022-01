Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Materiali

energia

utilities

informatica

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

Merck

Intel

Honeywell International

IBM

Salesforce.Com

Microsoft

Nike

Cisco Systems

Intel

Qualcomm

Garmin

Mondelez International

Bed Bath & Beyond

Adobe Systems

Moderna

Xilinx

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,19% sul, mentre, al contrario, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 4.775 punti.In ribasso il(-1,25%); con analoga direzione, poco sotto la parità l'(-0,48%).(+1,49%),(+1,47%) e(+0,71%) in buona luce sul listino S&P 500. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,34%),(-1,16%) e(-0,64%).Al top tra i(+3,23%),(+2,81%),(+2,80%) e(+2,51%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,70%.Sensibili perdite per, in calo del 2,34%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,21%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,05%.Tra i(+2,81%),(+2,31%),(+2,24%) e(+2,03%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,24%.In apnea, che arretra del 5,76%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,90%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,72%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:15: Occupati ADP (atteso 400K unità; preced. 505K unità)15:45: PMI servizi (atteso 57,5 punti; preced. 58 punti)15:45: PMI composito (atteso 56,9 punti; preced. 57,2 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -3,28 Mln barili; preced. -3,58 Mln barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 14,88K unità).