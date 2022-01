Vaccini, nella giornata di ieri somministrate 640mila dosi: 2,8 milioni in arrivo nei prossimi giorni

(Teleborsa) - Nella giornata di ieri sono state somministrate in Italia 640mila dosi di vaccino. Lo ha fatto sapere la struttura del Commissario per l'Emergenza, Francesco Figliuolo. Di queste 64mila dosi – più della metà in favore di bambini tra i 5 e gli 11 anni di età – e 532mila richiami. In arrivo per Regioni e Province autonome entro sabato 8 gennio ci sono inoltre più di 2,8 milioni di dosi di vaccino anti-Covid: 1,38 milioni di Pfizer, 714mila Moderna e oltre 700mila dosi di Pfizer in preparazione pediatrica.