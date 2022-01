AIFA esprime parere favorevole a dose booster per fascia 12-15 anni

(Teleborsa) -alla somministrazione della. Il parere è stato rilasciato ieri, 5 gennaio 2022, su richiesta del Ministero della Salute. Una accelerazione rispetto alle tempistiche iniziali che davano il via libera per la fine di gennaio.Come previsto per la fascia 16-17 anni e per i soggetti fragili della fascia 12-15, il richiamo dovrà essere effettuato esclusivamente con il vaccino Comirnaty di Pfizer-BIONTech.L'accelerazione dell'Agenzia del farmaco è stata indotta dal. Secondo il report degli ospedali sentinella della Fiaso - Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, nell'ultima settimana (28 dicembre - 3 gennaio), ifra i bambini ed adolescenti hanno evidenziato una. Nei 4 ospedali pediatrici e nei reparti di pediatria degli ospedali sentinella il numero dei bambini ricoverati è passato da 66 a 123 ed èda 2 a 6 in una settimana. Tra i piccoli degenti il 62% ha tra 0 e 4 anni ed è dunque in una fascia di età non vaccinabile."La stagione invernale determina un atteso aumento della circolazione dei virus respiratori e del ricorso all’ospedalizzazione ed è prevedibile che nelle prossime settimane il peso sugli ospedali possa crescere ulteriormente", avverte il Presidente di Fiaso, Giovanni Migliore, che sollecita "una rapida accelerazione della campagna vaccinale".