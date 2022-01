Borsa di Tokyo alla deriva. Asia sconta indicazioni Fed

Nikkei 225

(Teleborsa) - Ls maggiore rigidità della Federal Reserve pesa anche sui mercati asiatici, che scontano le indicazioni giunte dai verbali dell'ultima riunione del FOMC, da cui emerge un atteggiamento più severo rispetto alla piaga dell'inflazione. Una rigidità che potrebbe dar luogo a più aumenti dei tassi di interesse e che ha zavorrato anche Wall Street sul finale di seduta.Giornata nera per la Borsa di, con ilche affonda del 2,88% ed il Topix in calo del 2,04%; sulla stessa linea(-1,13%).In rosso anche le borse cinesi, conche arretra dello 0,23% eche perde lo 0,67%. Peggio fache lascia sul parterre il 2,74%.Fra le altre borse che chiuderanno più tardi gli scambi, viaggia sotto la paritàcon un calo dello 0,40%, assieme a(-1,29%),(-0,69%), b (-0,87%). Tiene sulla parità(+0,09%).Variazioni negative per(-1,39%); come pure, in netto peggioramento(-2,79%).Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,28% rispetto alla seduta precedente. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,1%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,03%.Il rendimento per l'è pari 0,12%, mentre il rendimento deltratta 2,82%.