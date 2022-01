SECO, maxi ordine dagli USA per touchscreen di Fannal Electronics

SECO

(Teleborsa) -, società del gruppo, ha ricevuto un, per il quale realizzerà dei touch basati su tecnologia projective capacity da destinare a diverse possibili applicazioni, tra cui il mondo dei chioschi e delle soluzioni per il gaming.L’intero ordine è previsto, ed include circadi dimensioni comprese tra i 19" e i 32"."La qualità dei prodotti Fannal è riconosciuta dai nostri clienti, e siamo orgogliosi di continuare ad assicurare loro le forniture anche in un contesto segnato dallo shortage dei componenti", ha dichiarato, CEO di Fannal."Grazie a quest’ordine, ci aspettiamo che Fannal possa generare, nel 2022, un fatturato fino a 7 volte più alto rispetto a quando l’abbiamo acquistata nei primi mesi del 2019", ha dichiarato, CEO di SECO.