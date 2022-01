Seduta molto negativa per il comparto sanitario italiano (-1,84%)

indice delle aziende sanitarie

(Teleborsa) - Rosso per l'che supera l'andamento in discesa delIlha aperto la giornata a quota 317.557,6 con una perdita di 5.904 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 910, dopo una partenza a 917.Tra ledi Piazza Affari dell'indice sanitario, in forte ribasso, che mostra un -2,57%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,87%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,91%.Tra i titoli adel comparto sanitario, pressione su, che tratta con una perdita dell'1,52%.Tra ledi Milano, a picco, che presenta un pessimo -2,28%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,52%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,18%.