Wall Street a picco con indicazioni Minutes Fed

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, che sconta un atteggiamento più restrittivo della Fed: le minutes dell'ultimo incontro del FOMC hanno rivelato un ritmo più accelerato di rialzi dei tassi nel 2022. La giornata chiude così con unin flessione dell'1,07%; sulla stessa linea l'è crollato dell'1,94% a 4.701 punti. A picco il(-3,12%); come pure, in netto peggioramento l'(-2%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-3,13%),(-2,94%) e(-2,64%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,45%),(+1,37%),(+1,32%) e(+1,01%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,27%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,84%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,66%.In caduta libera, che affonda del 2,47%.(+2,24%),(+1,44%) e(+1,37%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -10,84%.Pesante, che segna una discesa di ben -7,65 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 7,14%.Sensibili perdite per, in calo del 6,16%.