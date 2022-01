Wall Street in stand-by

Dow Jones

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 36.372 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per l', che si porta a 4.715 punti.Guadagni frazionali per il(+0,42%); sulla parità l'(+0,15%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,97%),(+1,34%) e(+1,11%). Il settore, con il suo -0,73%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+1,68%),(+1,55%),(+1,14%) e(+0,93%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,27%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,86%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,08%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,07%.(+8,72%),(+5,46%),(+4,10%) e(+3,58%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,50%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,99%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,89%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,84%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 14,88K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -77,1 Mld $; preced. -67,2 Mld $)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 197K unità; preced. 200K unità)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 66,9 punti; preced. 69,1 punti)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 1,5%; preced. 1,2%).