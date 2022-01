Arianespace aggiudicataria da EUSPA e ESA per lancio di 8 nuovi satelliti Galileo

(Teleborsa) -è stata scelta dall', per il lancio di, impiegati nel sistema di navigazione satellitare europeo. Questo ordine segue quello per il lancio di altri quattro satelliti, nell'ottobre 2021, e completerà lo spiegamento dei satelliti Galileo di prima generazione.Sinora l'assegnazione dei contratti per i lanci di satelliti era di competenza dell'ESA, che mantiene ora il ruolo di autorità tecnica per questi lanci.I lanci avverranno. Un primo lancio nella metà del 2022 porterà in orbita due satelliti di un precedente ordine, poi unfarà orbitare idi quest'ultimo ordine. Le prossimemetteranno in orbita, nel 2023, 2024 e 2025."Vorrei ringraziare l'ESA e l'EUSPA, insieme alla Commissione europea per continuare ad affidarci i loro satelliti", ha affermato, CEO di Arianespace, aggiungendo che "questo ordine aggiuntivo al servizio di Galileo conferma ancora una volta la missione assegnata ad Arianespace di assicurare all'Europa un accesso affidabile allo spazio".Gli otto satelliti, costruiti da OHB System AG a Brema, in Germania, si uniranno ai 28 satelliti Galileo già dispiegati fino a oggi, così come i due che saranno messi in orbita all'inizio del 2022 dal Centro Spaziale della Guyana da Arianespace.