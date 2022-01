Assegno Unico, domande al via per 7 milioni di famiglie

(Teleborsa) -, un beneficio riconosciuto alle famiglie, che prevede un contributo mensile per ogni figlio a carico. Il beneficio riguarda oltre 7 milioni di famiglie e circa 11 milioni di minori e, secondo l'INPS, sono statesinorache riguardanoL'Istituto di previdenza ricorda che è già disponibileper la presentazione della domanda online, che consentirà di ricevere il. Per coloro che faranno domanda entro giugno 2022, l'INPS riconoscerà tutti gli arretrati da marzo, mese in cui gli utenti non avranno più diritto ai benefici assorbiti con l’Assegno unico.E' partita anche unasu tutto il territorio nazionale, in stretta collaborazione con i Patronati, per garantire un supporto operativo nella compilazione della domanda. Per dare risalto al fatto che da marzo la busta paga dei lavoratori dipendenti cambierà e che parallelamente partiranno i pagamenti dell'Assegno unico sui conti correnti, l'INPS si è attivato inviando un’informativa alle aziende, agli utenti ed alle amministrazioni pubbliche."L’avvio dell'assegno unico oltre a rappresentare una fondamentale innovazione a favore delle famiglie e della natalità, si realizza con successo grazie al piano di trasformazione digitale adottato dall'Istituto in questi anni e grazie alla piena collaborazione con tutti gli attori professionali e istituzionali", ha sottolineato il presidente dell'Inps, aggiungendo che si tratta di "un lavoro di squadra a beneficio dei cittadini e al servizio delle riforme per la crescita".