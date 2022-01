Borse caute. Piazza Affari corre sola

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela, dopo le indicazioni arrivate dalle Minutes del FOMC, mentre si attendono alcuni dati cruciali del mercato del lavoro USA, in arrivo nel pomeriggio.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.791,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,99%), raggiunge 80,25 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a +140 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,30%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,23%, resta vicino alla parità(+0,17%), e piatta, che tiene la parità. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 27.833 punti; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,55%, portandosi a 30.394 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+5,84%) forte dei risultati preliminari sopra la guidance della società.Brillano le banche come(+2,69%),(+1,51%) e(+1,45%). Fuori dal principale paniere, volaLe peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,21%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,70%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,69%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.di Milano,(+6,02%),(+2,16%),(+1,21%) e(+1,18%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,50%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,11%.Sensibili perdite per, in calo del 2,08%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,57%.