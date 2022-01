Carige vola in Borsa, attesi sviluppi da Fitd su offerte

Banca Carige

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,96%.A dare linfa al titolo sono le attese del mercato di novità dal, azionista di controllo dell'istituto, che ha annunciato l'intenzione di completare entro lunedì l'esame delle offerte ricevute per la banca ligure.A livello comparativo su base settimanale, il trend dellaevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.La tendenza di breve dellaè in rafforzamento con area di resistenza vista a 0,8747 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,8226. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 0,9268.