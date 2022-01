Caro bollette, la Germania pensa ad aiuti economici per le famiglie più povere

(Teleborsa) - Anche il governo tedesco sta valutando la possibilità di introdurreper le famiglie più povere a causa dell'impennata deidell'nonostante gli ultimi dati sull'inflazione abbiano mostrato una leggera flessione. La conferma è arrivata direttamente dal ministro delle Finanze,. "Dobbiamo fare qualcosa", ha affermato il ministro in una riunione del partito a Stoccarda, "Prometto che, con i mezzi che ho a disposizione, forniremo tale sostegno solidale alle persone particolarmente colpite". Francia, Spagna e Italia sono già impegnate in un'azione simile.Il ritmo annuale della crescita dei prezzi in Germania è stato del 5,7% a dicembre, secondo l'indice armonizzato dei prezzi al consumo pubblicato giovedì, in leggero calo rispetto al 6% di novembre, il livello più alto da poco dopo la riunificazione del paese all'inizio degli anni '90. I prezzi dell'energia in Germania sono però saliti del 18,3% in più rispetto all'anno precedente spingendo il governo a ragionare su aiuti finanziari per compensare l'aumento dei costi diper le famiglie più povere questo