Debole la Borsa di Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -chiude la seduta con debolezza cercando di recuperare i ribassi della vigilia. A pesare sul sentiment degli investitori contribuiscono ancora le indicazioni arrivate dalle, mentre si attendono alcuni dati cruciali del mercato del lavoro USA.L'indice giapponeseriporta una variazione pari a -0,03%; mentre, al contrario, si posiziona sotto la paritàEffervescente(+1,61%); come pure, sale(+1,17%).Leggermente positivo(+0,31%); sulla stessa tendenza, positivo(+1,24%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,1%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,04%. Seduta poco mossa per l', che tratta con un moderato +0,05%.Il rendimento dell'scambia 0,13%, mentre il rendimento per ilè pari 2,82%.