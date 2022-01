Gruppo Iren, le iniziative per i clienti contro il caro bollette

Gruppo Iren

(Teleborsa) - Sono numerose leche ilha attivato per rimarcare la vicinanza a tutti i propri(circa 2 milioni fra mercato libero e mercato tutelato) contro il rincaro deidi. Grazie anche al proficuo dialogo avviato negli scorsi mesi con le associazioni dei consumatori, sono partite da subito azioni concrete di sostegno alla clientela, come la possibilità di ricorrere, già prima dell’intervento governativo, allaa condizione di maggiore favore per bollette che rendano difficoltosi i pagamenti da parte delle famiglie.La rateizzazione delleè un’opportunità che Iren da sempre offre ai propri clienti (nel solo anno 2021 ne sono state attivate oltre 20 mila) e che in questo inizio d’anno l’azienda ha riproposto con condizioni di maggior favore. Iren si è ulteriormente adeguata ai provvedimenti governativi dal 1 gennaio 2022, rafforzando i canali di(numero verde, sportelli, sito web, canali social) nell’assistere la clientela e adempiere alle nuove disposizioni, facilitando ancor più la comprensione delle stesse.Per mitigare gli effetti dei rincari dovuti ai forti incrementi dei costi dellae ai maggiori consumi della stagione invernale, l’azienda ha provveduto a rafforzare i canali di contatto diretti con i clienti attraverso gli sportelli territoriali, cresciuti di ulteriori sei unità nel solo 2021 a vantaggio di una più capillare copertura dei territori, e a potenziare ulteriormente i canali di acquisizione dell’per facilitare la puntuale registrazione dei consumi effettivi.Insono state sviluppate nuove funzionalità che saranno completate nei primi mesi del 2022 e che consentiranno una rateizzazione delle bollette anche con strumenti mobile di immediato utilizzo. I clienti registrati sulla piattaforma web/appsono ad oggi oltre 900mila e settimanalmente eseguono circa 300mila interazioni digitali. I clienti Iren sono stati informati delle azioni avviate dall’azienda attraverso diverse modalità: da un’accurata informativa in bolletta, a spazi informativi sui media cartacei e on line, dalle affissioni cittadine sino all’invio diattraverso e-mail e notifiche app, passando anche per un proattivo e puntuale contatto telefonico diretto nel caso di bollette superiori ai 600 euro.