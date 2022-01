Limita le perdite Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,47%, mentre, al contrario, resta piatto l', con chiusura su 4.696 punti.Consolida i livelli della vigilia il(-0,04%); leggermente negativo l'(-0,24%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+2,29%),(+1,55%) e(+0,45%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,24%),(-1,21%) e(-1,05%).Altra i(+1,65%),(+1,08%),(+1,07%) e(+1,06%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,11%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,89%.In caduta libera, che affonda del 2,07%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,67%.Altra i, si posizionano(+7,97%),(+4,77%),(+3,60%) e(+3,00%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,73%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,46 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,12%.Sensibili perdite per, in calo del 3,07%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Tasso disoccupazione (atteso 4,1%; preced. 4,2%)14:30: Variazione occupati (atteso 400K unità; preced. 210K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 2,3%).