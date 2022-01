Si muove in territorio negativo l'indice del settore alimentare italiano (-1,03%)

comparto alimentare a Piazza Affari

(Teleborsa) - Scambi negativi per il, in sintonia con la debolezza evidenziata dalIlha aperto a 138.250,2, in diminuzione di 1.423,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono negativo a 573, dopo aver avviato la seduta a 577.Tra i titoli adel comparto alimentare, ribasso per, che presenta una flessione dell'1,11%.Tra i titoli adell'indice alimentare, seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,60%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,87%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,60%.