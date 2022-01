STM in pole nel FTSE MIB, mercato premia ricavi preliminari

STMicroelectronics

(Teleborsa) - Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,52%.A fare da assist alle azioni contribuiscono i risultati preliminari del quarto trimestre superiori alle stime iniziali della società. I dati definitivi saranno pubblicati da STM il prossimo 27 gennaio.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che l'mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,27%, rispetto a +1,51% del).Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 44,07 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 45,19 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 43,38.