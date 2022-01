Trenitalia, proclamato sciopero nazionale per sabato 8 gennaio

(Teleborsa) - E' stato indetto per domani,dalle ore 9 alle 17, uno, proclamato dai sindacati. Lo sciopero riguarderà l’intero territorio nazionale con l’eccezione di Intercity e trasporto regionale della Liguria.Si prevede quindi sulunafatte salve alcune corse elencate nelle apposite tabelle dei treni da assicurare in caso di sciopero, pubblicate su trenitalia.com. Nel, svolgendosi lo sciopero fuori dalle fasce orarie di maggiore mobilità (6-9 e 18-21),sono previstida assicurare e la programmazione sarà calibrata sulla disponibilità del personale.Tutte le informazioni sulle corse garantite saranno disponibili tramite l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21."Le possibili riduzioni dell’offerta legate allo sciopero - sottolinea il Gruppo FS - si sovrappongono alle cancellazioni già pianificate, sia nel trasporto regionale sia in quello a percorrenza nazionale, a causa della particolare situazione pandemica che sta causando un crescente numero di contagi anche tra i dipendenti".