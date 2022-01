Wall Street scambia sotto la parità dopo i dati sull'occupazione

Dow Jones

(Teleborsa) -, riportando una variazione pari a -0,13% sul; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 4.690 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,27%; sulla parità l'(-0,11%). L'economia degli Stati Uniti ha registrato , per il secondo mese consecutivo, una, con il rapporto del Dipartimento del Lavoro americano che ha indicato che la rigidità del mercato del lavoro si sta traducendo in salari più alti. Isono ancora sotto pressione, con gli investitori che continuano quanto già messo in pratica nella precedenti sessioni, ovvero un'uscita dal settore a favore dei"Ildal forte calo del tasso di disoccupazione, dal rialzo del tasso di partecipazione alla forza lavoro, dalla crescita dei salari e dalla revisione al rialzo della creazione dei posti di lavoro a ottobre e novembre - ha commentato Filippo Diodovich, Senior Market Strategist di IG Italia - Escludendo i non farm payrolls, le altre cifre sul report sul lavoro americano sono state nel complesso positive". "Crediamo che- ha aggiunto - Gli esperti della banca centrale statunitense continueranno a essere sempre più focalizzati sull’andamento dei prezzi al consumo".Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,68%.Tra i(+1,28%),(+1,03%),(+0,94%) e(+0,79%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,50%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,05%.Tentenna, che cede lo 0,78%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,70%.Al top tra i, si posizionano(+8,98%),(+8,00%),(+3,70%) e(+2,24%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,98%.Crolla, con una flessione del 2,19%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,10%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,95%.