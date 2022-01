algoWatt, presidente: nel 2021 riduzione del debito e ritorno all'utile

algoWatt

(Teleborsa) - L'execution deldi(con il passaggio dal settore Utility a quello del Digitale), l'approccio aidi riferimento e il cambio di modello di business "saranno accelerati, in questo 2022, anche attraverso un". Lo afferma Stefano Neri, presidente della società greentech quotata su Euronext Milan, in una lettera gli azionisti. Viene specificato che l'amministratore delegato Paolo Piccini sarà affiancato da nuove figure che possono portare competenze consolidate nei settori tecnologico e dell'innovazione.Nel 2021 algoWatt ha(pressoché costante dal 2018) dagli oltre 66 milioni di euro di un anno fa a poco più di 10 milioni di euro con cui si è chiuso l'esercizio al 31 dicembre scorso. Si tratta di un debito che resterà congelato, secondo quanto prevedono Piano di Risanamento e Accordo Finanziario, fino all'esito dell’evento di liquidità, da realizzare entro il 2025, con la valorizzazione di algoWatt in favore degli stessi creditori, degli azionisti e del mercato, spiega il presidente."A questa energica manovra di esdebitamento, va aggiunto anche il deconsolidamento del debito legato agli impianti industriali, funzionali al vecchio modello di business e destinati alla vendita, per oltre 12 milioni di euro complessivi - si legge nella lettera - Un debito complessivo di circa 80 milioni viene, dunque, ridotto a poco più di 10 milioni, divenendo completamente sostenibile. A ciò si aggiunge".