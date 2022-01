Banda ultralarga, flop prima mini-asta finanziata dal PNRR

(Teleborsa) -finanziata dal PNRR, che èa causa dei numerosi(penali per ritardo)(fidejussioni e polizze assicurative) che hanno agito da deterrente rispetto ai possibili candidati. Si trattava in realtà di una, su una dotazione complessiva del PNRR di 6,7 miliardi fra reti fisse e 5G, ma l'inizio non si è rivelato certo dei migliori.Il bando lanciato da Infratel e scaduto il 22 dicembre scorso, riguardava ledi Sicilia, Sardegna, Puglia e Toscana, in particolare la fornitura e posa in opera di cavi sottomarini e fibre ottiche per la realizzazione dell'infrastruttura di collegamento.Fallito il primo bando, il nuovo codice degli appaltifra il Ministero dell'Innovazione, guidato da Vittorio Colao, ed alcuni dei potenziali candidati.Ma il problema non riguarda tanto questa asta, decisamente minore, quanto le altre più sostanziose che saranno bandite quest'anno, a partire dalla gara per il progettodel valore 3,8 miliardi, che dovrebbe essere annunciata a gennaio, e per tutte le altre più sostanziose previste dal PNRR, come quella per ilda 2 miliardi.Sicuramente l'impasse causata da penali e fidejussioni non passerà inosservata e potrebbe portare il governo a rivalutare i vincoli, se dovessero rivelarsi troppo stringenti.