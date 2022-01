Borse asiatiche miste, Tokyo chiusa per festività

Euro contro la valuta nipponica

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Si muovo in ordine sparso le borse asiatiche, mentre resta chiuso per festività il listino di. Guadagnano terreno l', che sale dello 0,44%, e quello di(+0,39%). Balzo per le azioni di Shimao dopo che la stampa cinese ha scritto che lo sviluppatore immobiliare in difficoltà sta vendendo tutti i suoi progetti immobiliari, sia residenziali che commerciali. In denaro(+0,77%); in discesa(-0,93%).Sale(+0,79%); sui livelli della vigilia(-0,11%). L'Australia deve superare la rapida diffusione di Omicron, ha affermato il primo ministro Scott Morrison, con le infezioni che hanno superato quota 1 milione, mettendo a dura prova gli ospedali e le catene di approvvigionamento. "Omicron è un cambio di marcia e dobbiamo andare avanti", ha detto Morrison, aggiungendo: "Abbiamo due scelte qui:".Intanto,ha dichiarato chedei suoi voli di circa il 25% per il resto di gennaio e per febbraio a causa della riduzione della domanda di viaggio e dell'isolamento del personale dovuto all'aumento dei casi di Covid-19 in Australia.Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,32% rispetto alla seduta precedente. Andamento annoiato per l', che scambia in ribasso dello 0,27%.Il rendimento per l'è pari 0,14%, mentre il rendimento deltratta 2,8%.Tra i datisui mercati asiatici:00:50: Partite correnti (atteso 585 Mld ¥; preced. 1.180 Mld ¥)02:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 11,1%; preced. 12,9%)02:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,8%; preced. 2,3%)00:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 1,4%).