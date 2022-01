CRIF acquisisce controllo società irlandese HPI

(Teleborsa) -- Hire Purchase Information, pernel campo della consulenza decisionale e di gestione del rischio.L'acquisto riguarda il, azienda con sede a Dublino, che gestisce dal 1948 il registro irlandese dei beni finanziati, con focus sui veicoli acquistati a rate o altre forme di prestito rilasciati da AIB (Allied Irish Bank), BOI (Bank of Ireland) e UB (Ulster Bank), ed offre verifiche finanziarie complete e in tempo reale su auto, camion e altri tipi di beni sia ai potenziali acquirenti che agli enti finanziatori.supportando una varietà di attori, tra cui istituti finanziari, compagnie assicurative, imprese e altre organizzazioni, con i suoi innovativi sistemi di supporto decisionale, analytics e soluzioni software. Inoltre, grazie all'acquisizione di Vision-Net, società leader nel settore delle informazioni commerciali con sede a Dublino, CRIF fornisce anche un accesso immediato a credit report e informazioni commerciali su qualsiasi impresa in Irlanda e nel Regno Unito.Giovanni Catinari, Direttore di CRIF, assumerà la gestione della società lavorando al fianco di Sara Costantini, Regional Director di CRIF per il Regno Unito e l'Irlanda, per rafforzare la strategia e la crescita di CRIF in Irlanda, che sarà rafforzata dall'acquisizione di HPI.