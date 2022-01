CrowdFundMe, raccolta 2021 cresce del 58% a 27,5 milioni di euro

CrowdFundMe

(Teleborsa) -, piattaforma di Crowdinvesting quotata su Euronext Growth Milan, ha registrato unapari a 27,5 milioni di euro nel 2021, in crescita del 58% sul 2020 (17,4 milioni di euro) e del 175% sul 2019 (10 milioni di euro), mentre laè stata pari a 727.091 euro, in crescita del 41,6% sul 2020 (513.414 euro). Ilè salito a quota 6.316, contro i 4.735 del 2020 (+33,48%). È aumentato anche il- da 3.684 euro a 4.363 euro (+18,4%) - "a ulteriore testimonianza che la clientela ritiene sempre più affidabile la finanza alternativa di CrowdFundMe ed è disposta a rischiare capitali crescenti investendo in un maggior numero di emittenti", sottolinea la società. Ipassano dai 39 del 2020 ai 46 del 2021."I numeri del 2021 indicano che, un trend che prosegue ormai da alcuni anni - ha commentato Tommaso Baldissera Pacchetti, fondatore e CEO di CrowdFundMe - Siamo orgogliosi del nostro lavoro che ha portato a risultati incredibili, arrivando a raccogliere 27,5 milioni di euro nel giro di 12 mesi con una platea di oltre 10.000 investitori e un investimento medio di 4.363 euro"."Numeri che dimostrano come, anche in un contesto ancora estremamente delicato per il protrarsi della pandemia di Covid-19, il Crowdinvesting sia diventato uno- ha aggiunto l'AD - Dal lato degli investitori, invece, assistiamo a una crescente prospettiva di monetizzazione della finanza alternativa, sia attraverso le quotazioni in borsa che l'utilizzo delle bacheche elettroniche".