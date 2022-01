EdiliziAcrobatica, contratti sottoscritti salgono a 121 milioni di euro nel 2021

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) -, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata su Euronext Growth Milan, ha registrato un. Nel 2020 erano stati pari a 42,2 milioni di euro. Il gruppo ha raggiunto, al 31 dicembre 2021 un totale di quasi 1.400 collaboratori, rispetto ai 1.041 registrati al 31 dicembre 2020. In Francia, la società ha fatto registrare un valore dei contratti sottoscritti nei 12 mesi del 2021 pari a 4 milioni di euro, con una crescita del 17,6% rispetto al 2020 (3,4 milioni di euro). La società controllata spagnola, in soli tre mesi dall'apertura, ha registrato un valore dei contratti sottoscritti pari a circa 480 mila euro.per EdiliziAcrobatica - ha commentato il- D'altro canto, i numeri mostrano con ogni evidenza come il nostro modello di business si caratterizzi per la capacità di produrre valore sui territori in cui opera. Non solo in termini economici ma anche in termini occupazionali cosa che, in periodo così complesso come quello attuale, non può che rappresentare per tutti noi una grande soddisfazione"."I risultati acquisiti, però, rappresentano già il passato che, per quanto bello, non può e non deve essere altro che uno stimolo per continuare a migliorare in futuro - ha aggiunto Iovino -per diffondere ovunque il valore che EdiliziAcrobatica porta con sé".