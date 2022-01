ESI, socio maggioranza Integra cede il 2,45% del capitale

ESI

(Teleborsa) - Integra, socio di maggioranza di, società italiana attiva nel mercato delle energie rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator in Italia ed all’estero, ha ceduto, in data odierna, mediante operazione ai blocchi fuori mercato, n. 150.000 azioni di ESI, pari al 2,45% del capitale sociale di quest’ultima.Lo comunica ESI con una nota aggiungendo che la quota è stata cedutaper un controvalore complessivo di Euro 585.000, corrispondente ad un prezzo di Euro 3,90 per azione.