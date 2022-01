Ferrari, informativa periodica sull'acquisto di azioni proprie

Ferrari

Ferrari

(Teleborsa) -ha comunicato di averesul, nell’ambito delladel programma di acquisto di azioni proprie annunciata in data 4 ottobre 2021, dal 4 al 7 gennaio 2022, un totale dial prezzo medio unitario di 228,8793 euro, per unpari aDall’annuncio della quinta tranche del programma di acquisto di azioni proprie del 4 ottobre 2021 fino al 7 gennaio 2022, il corrispettivo totale investito è stato:• 66.651.629,70 euro per n. 311.827 azioni ordinarie acquistate sul MTA• 5.457.277,38 USD per n. 21.214 azioni ordinarie acquistate sul NYSEAl 7 gennaio 2022 Ferrari deteneva pertanto 10.105.944 azioni proprie ordinarie pari al 3,93% del capitale sociale totale emesso includendo le azioni ordinarie e le azioni speciali e al netto delle azioni assegnate ai sensi del piano di incentivazione azionaria della Società.Dall'1 gennaio 2019 al 7 gennaio 2022 il cavallino rampante di Maranello ha riacquistato un totale di 4.920.618 azioni proprie sul MTA e NYSE per un corrispettivo totale di 724.901.211,23 euro.A Piazza Affari, intanto,registra una flessione dell'1,47% e si attesta a 221,8 euro.