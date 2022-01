Ferrovie, variante Omicron cancella 180 corse regionali

(Teleborsa) - Lache sta imperversando in Italia mette, incluse le ferrovie, conche si sta impegnando perregionale e nazionale (Frecce) edper chi viaggia.Secondo quanto riferito da FS News, il portale informativo del Gruppo FS Italiane, da oggi 10 gennaio si procederà con, quanto più possibilee, soprattutto, mirate alle. Regolari per ora gli Intercity Giorno e Notte.Quanto al trasporto, le misure adottate d’intesa con le singole Regioni, comporteranno unaordinaria, ma considerando anchesi parla di 550 corse, pari alLa riprogrammazione - assicura Trenitalila - non riguarderà le fasce orarie pendolari e i collegamenti maggiormente utilizzati dagli studenti, che saranno salvaguardati. Saranno invece cancellate o sostituite con bus le corse che presentano un’alternativa con partenza ravvicinata.I passeggeri delle Frecce verranno informati via sms ed email o direttamente dal personale di assistenza presente nelle stazioni.