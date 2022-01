Fineco, a dicembre raccolta netta di 1,4 miliardi di euro

Fineco

(Teleborsa) - Nel mese di dicembre 2021 ladiè stata di 1.404 milioni di euro, rispetto a 1.582 milioni di euro di un anno fa. La componenteha raggiunto gli 834 milioni di euro (+5% rispetto a un anno fa), mentre lasi attesta a 635 milioni di euro, evidenziando una contrazione di oltre il 10% rispetto a dicembre 2020. La componenteè -64 milioni di euro. Da inizio anno, la raccolta netta ha raggiunto i 10,7 miliardi di euro (+15% rispetto a 9,3 miliardi di euro del 2020) con la componente gestita a 7,3 miliardi di euro (+70% da 4,3 miliardi di euro di un anno fa)."Fineco chiude il 2021 conevidenziata durante tutto l'anno - ha commentato l'- La costante accelerazione della raccolta gestita conferma l'efficacia del modello di business della banca e la capacità dei nostri consulenti di accompagnare i clienti nelle loro scelte di investimento". "A questo si aggiunge l'efficienza di FAM nel completare in anticipo il proprio piano di sviluppo, che ha permesso all'intero gruppo di essere correttamente posizionato per cogliere le opportunità che si apriranno sin dalla prima fase dell'anno", ha aggiunto.nel mese di dicembre ha registrato 336 milioni di euro di raccolta retail, con un forte interesse della clientela in particolare per la famiglia FAM Target, che permette di investire gradualmente sui mercati azionari. Al 31 dicembre 2021 FAM gestiva masse per 24,8 miliardi di euro: 15,1 miliardi nella componente retail (+44% a/a) e 9,7 miliardi in quella istituzionale (+67% a/a). Ilsi è attestato a 107,9 miliardi di euro, con una crescita del 18% rispetto a dicembre 2020. In particolare, le masse del Private Banking si attestano a 48,8 miliardi di euro, con una crescita del 26% rispetto ai 38,6 miliardi di dicembre 2020.I rsono stimati per il mese di dicembre a circa 16 milioni di euro rispetto ai 17 milioni di un anno fa, a fronte di una volatilità di mercato inferiore rispetto a dicembre 2020. Il confronto con la media dei ricavi tra il 2017 e il 2019, quando la volatilità era paragonabile ai livelli attuali, mostra una crescita intorno al 42%. Da inizio anno i ricavi del brokerage sono stimati in circa 214 milioni di euro (-8% a/a), per una media ricavi mensile che supera del 58% quella nel periodo 2017/19.