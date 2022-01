In calo la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue in rosso la borsa di Wall Street con l'attenzione degli investitori concentrata sui dati chiave sull'inflazione attesi per mercoledì, che potrebbero spingere la Federal Reserve su una posizione ancora più hawkish.Tra gli indici statunitensi, ilè in calo (-1,05%) e si attesta su 35.852 punti, portando avanti la scia ribassista di quattro cali consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, si muove in retromarcia l', che scivola a 4.616 punti. Pesante il(-1,81%); come pure, variazioni negative per l'(-1,16%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,21%),(-1,85%) e(-1,60%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,25%),(+1,87%),(+1,11%) e(+0,59%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,86%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,05%.Sensibili perdite per, in calo del 2,90%.In apnea, che arretra del 2,37%.(+7,06%),(+2,24%),(+1,87%) e(+1,77%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,97%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,69%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,15%.Affonda, con un ribasso del 5,11%.