MeglioQuesto, ValueTrack alza target price dopo M&A

(Teleborsa) - ValueTrack ha incrementato ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, portandolo a(da 4,6 euro). La revisione della valutazione è arrivata dopo che MeglioQuesto ha sottoscritto (il 26 dicembre 2021) con OM Group un accordo vincolante perdel 51% di Omicron Servizi, società attiva sul territorio nazionale nella gestione di reti commerciali attraverso simulazioni e strumenti di analisi, in grado di fornire ai clienti valutazioni sull'efficacia di un progetto e sul suo successivo sviluppo., che è chiaramente finalizzata a rafforzare il posizionamento competitivo di MeglioQuesto nel canale "human" e a generare sinergie di cross selling, in quanto le basi clienti dei due gruppi non hanno sovrapposizioni", scrivono gli analisti.Ora ValueTrack si aspetta per il 2021per 64,4 milioni di euro, undi 11,3 milioni di euro e undi 5,1 milioni di euro. Nel 2022 questi valori dovrebbero salire, rispettivamente, a 94,7 milioni di euro, 17,4 milioni di euro e 8,1 milioni di euro. Nel 2023 sono attesi ricavi per 106,8 milioni di euro, un EBITDA di 20,7 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 9,8 milioni di euro.Intanto, allunga il passo rispetto alla seduta precedente, che si attesta a 3,52, con unOperativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 3,575 e successiva a 3,685. Supporto a 3,465.