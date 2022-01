Opening Bell stonata per Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Avvio debole per la borsa di Wall Street con gli investitori che fanno i conti con la prospettiva di undel previsto da parte della. Nel frattempo, sale l', di dicembre, in calendario il prossimo 12 gennaio.del quarto trimestre: le prime sono JPMorgan Chase, Citigroup e Wells Fargo.: tra il Census Bureau pubblicherà il dato sulle scorte e le vendite dei grossisti.Tra gli indici statunitensi, ilcontinua la seduta con un leggero calo dello 0,35%: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata mercoledì scorso, di quattro ribassi consecutivi; sulla stessa linea, si muove in retromarcia l', che scivola a 4.644 punti. In discesa il(-1,13%); sulla stessa linea, negativo l'(-0,76%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,47%),(-1,15%) e(-0,85%).del Dow Jones,(+1,08%),(+0,88%),(+0,86%) e(+0,73%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,07%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,86%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,75%.scende dell'1,58%.Al top tra i, si posizionano(+2,81%),(+2,24%),(+1,23%) e(+0,83%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,92%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,69%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,68%.Affonda, con un ribasso del 2,58%.