Scambi al ribasso per l'azionario europeo, inclusa Piazza Affari

Seco

Banca Carige

Ferragamo

Unieuro

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Leonardo

Pirelli

Unipol

Poste Italiane

Amplifon

Nexi

STMicroelectronics

DiaSorin

Cementir Holding

Cattolica Assicurazioni

Acea

ENAV

Unieuro

Ferragamo

Tinexta

Reply

(Teleborsa) -, in una giornata senza grandi scossoni e in cui dominano i timori per gli effetti sull'economia del dilagare dei nuovi casi di coronavirus a livello globale. Sul: a novembre è sceso leggermente il tasso di disoccupazione italiano, mentre prosegue la crescita dell'occupazione osservata nei due mesi precedenti; a gennaio il sentiment degli investitori della zona euro è migliorato ; a novembre è diminuito leggermente il tasso di disoccupazione. Nella giornata odierna, gli investitori cercheranno ulteriori commenti sui tempi dei prossimi aumenti dei tassi di interesse da parte del presidente della FED, che comparirà in audizione al Senato USA. Focus anche suitra diplomatici statunitensi e russi a Ginevra, per allentare le tensioni sull'Ucraina.per, nonostante abbia registrato il quarto trimestre migliore di sempre., mentre si attendono novità dal Fondo di tutela dei depositi (FITD), che deve completare la valutazione delle offerte presentate per rilevare la banca ligure.(su cui incide la revisione del giudizio di UBS) e(penalizzata dalle preoccupazioni di nuove chiusure).Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,34%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.798,4 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 78,42 dollari per barile.Scende lo, attestandosi a +135 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,26%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,51%, piatta, che tiene la parità, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,60%.Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,20%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 30.077 punti.In discesa il(-1,11%); sulla stessa linea, pesante il(-1,85%).Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 3,02%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,65%.In luce, con un ampio progresso dell'1,24%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,13%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,65%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,92%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,88 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,49%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,57%),(+1,40%),(+1,35%) e(+1,07%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,10%.Sensibili perdite per, in calo del 5,31%.In apnea, che arretra del 4,72%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,68%.