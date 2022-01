Snam sceglie Sirti per la nuova rete corporate

(Teleborsa) - Sarà l'italianaa effettuare ilche ha avviato un percorso di evoluzione tecnologica sulle circa 100 sedi decentralizzate per l'accesso degli utenti aziendali ai propri servizi in tutta Italia. Obiettivo del progetto – fa sapere Snam in una nota – è l'allineamento di tutte le sedi di Snam secondo un innovativo paradigma Software Defined, adatto a supportare i nuovi servizi corporate con la flessibilità richiesta dalle evoluzioni future.Più in particolare, leconsentiranno di: armonizzare le tecnologie e procedure di gestione, completando il lavoro iniziato sulla rete backbone; aumentare la flessibilità della connettività della rete digitale aziendale per accelerare i cambiamenti richiesti dal business e dalle strategie organizzative; adottare soluzioni di management sul Cloud per avere un punto centrale dal quale gestire tutta la rete digitale aziendale, permettendo la distribuzione di regole e policy in maniera rapida e uniforme su tutte le sedi.In virtù della nuova tecnologia – si legge nella nota – sarà quindi possibile intervenire con migliorata efficacia e rapidità sulla configurazione della connettività delle sedi Snam."Il nostro obiettivo è? rinnovare la ?rete digitale?, ??abilitatore delle strategie che Snam sta attuando nell'ambito della transizione energetica. Sirti Digital Solutions – spiega– si occuperà di portare sulla rete digitale? ?il nuovo? ?paradigma Edge?, ?sviluppando un'evoluzione che offrirà molteplici benefici in termini di ?semplificazione e maggiore agilità?. ?Grazie all'utilizzo di una piattaforma cloud-native e ?all?'?intelligenza artificiale?, l'esercizio dell'intera rete corporate sarà automatizzato e sarà garantito ?un livello di sicurezza nativo Edge-to-Cloud totale, livelli di Visibilità, Controllo ed Enforcement su tutta l'infrastruttura della rete digitale, necessari per supportare al meglio i modelli decentralizzati".