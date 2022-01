Websolute, accordo tra controllata DNA e 24 ORE System su raccolta pubblicitaria

Websolute

Gruppo 24 ORE

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del digital marketing e commerce, ha annunciato la sottoscrizione di un, concessionaria del. Da gennaio 2022 24 ORE System, attraverso la propria rete di vendita nazionale e in sinergia con DNA,display advertising e branded content sul Family network DNA, in particolare sul sito www.coccolesonore.it, nel canale YouTube Coccole Sonore (che conta 2 milioni di iscritti e 23 milioni di visualizzazioni al mese) e sulle pagine social di DNA."DNA ha compiuto un importante percorso di crescita, con personaggi che dopo aver spopolato su youtube sono sbarcati sul mainstream televisivo per conquistare il grande pubblico, e l’accordo siglato oggi assume una particolare rilevanza strategica - ha commentato, presidente e AD di Websolute e presidente di DNA - Siamo lieti di avvalerci della collaborazione di uno dei gruppi editoriali più importanti in Italia, grazie alla qualeche vogliono veicolare i propri messaggi".