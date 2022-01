Automotive, FIOM lancia campagna "Safety Car" per un piano straordinario di garanzia dell’occupazione

(Teleborsa) - Individuare un percorso unitario di mobilitazione nazionale, affinché il settore dell'automotive possa continuare a garantire un futuro occupazionale ed industriale nel nostro Paese. Con questo obiettivo laha convocato gli attivi dei quadri e dei delegati del settore che si svolgeranno in tutte le Regioni con unaLa campagna – fa sapere la Fiom in una nota – è partita oggi con l'attivo dei delegati della Toscana a Firenze. Giovedì 13 gennaio l'attivo dei delegati si svolgerà a Zelarino a Venezia. Lunedì 17 gennaio sarà la volta del Lazio a Cassino. Giovedì 20 gennaio la campagna prosegue in Lombardia a Brescia e in Abruzzo, e il 21 in Puglia. In via di definizione il Piemonte, l'Emilia Romagna, la Campania e la Basilicata."L'automotive sta vivendo una profonda crisi: la pandemia, la scarsità e l'aumento del costo delle materie prime amplificano i problemi in un settore già privo di una visione strategica da parte del Governo per affrontare la transizione tecnologica ed ambientale – sottolineano–. Il confronto con il 2019, anno prima della pandemia, fotografa una situazione di netto declino. Nel 2021ad aumentare invece è ile il conseguente impatto negativo sui salari delle lavoratrici e dei lavoratori. Dall'elaborazione di dati Inps, infatti, registriamo che nel 2019 erano oltre 26 milioni di ore di cassa integrazione, ma il dato allarmante è che fino a novembre del 2021 leCon lo sblocco dei licenziamenti il settore dell'indotto automotive, che occupa circa 163 mila lavoratori, è stato quello più colpito come dimostrano i casi diA queste crisi già aperte rischiano di aggiungersi gli esuberi allaallae allain particolare negli stabilimenti legati ai sistemi di scarico e ai motori endotermici. Mentre per lasiamo in ancora in attesa di una soluzione per il rilancio industriale e la continuità occupazionale del sito di Termini Imerese, e di una garanzia occupazionale per gli altri asset. In questo scenario occorre dare continuità al rilancio di Industria Italiana Autobus prevedendo ulteriori investimenti per il rinnovo delle flotte pubbliche con mezzi prodotti nel nostro Paese. Situazione complessa riguarda gliin cui c'è un sostanziale calo dei volumi produttivi. A fronte di una capacità istallata di un milione e mezzo di veicoli, attualmente se ne producono solo 700 mila. Nel Polo Torinese i volumi delle Maserati e della 500 Bev non bastano a saturare gli stabilimenti e a garantire la stabilità occupazionale. Nello stabilimento di Cassino i volumi delle Alfa non raggiungono la piena occupazione e non basterà il lancio del nuovo modello Grecale della Maserati. Per Pomigliano e Nola oltre alle garanzie per la della produzione della Panda (veicolo più venduto in Europa) per raggiungere la piena occupazione occorrerà verificare i volumi produttivi del Tonale. Il costante calo del mercato diesel impone di affrontare la transizione verso nuove produzioni per gli stabilimenti di Pratola Serra e Cento. A Termoli, dove si producono motori e cambi a benzina, la tenuta occupazionale si dovrà verificare con il consolidamento dei volumi del nuovo motore GSE 1.0 e con l'installazione della gigafactory ancora non confermata. Negli stabilimenti Sevel e di Melfi, che partivano da una condizione produttiva positiva, assistiamo ad una drastica riduzione dei volumi, rispettivamente, del Ducato e delle Jeep Renegade e Compass nonostante gli investimenti per le linee elettriche. La situazione di crisi è anche rappresentata dal fatto che pochi anni fa eravamo ai primi posti nella produzione di auto in Europa, mentre ora il nostro Paese è sceso all'ottava posizione. Un– annunciano– è la proposta che come Fiom avanziamo al Governo, perché metta a disposizione investimenti e strumenti per la trasformazione industriale e l'innovazione, il rilancio della ricerca e dello sviluppo, sostegni alla domanda privilegiando i redditi più bassi e il rinnovo delle flotte pubbliche, la salvaguardia, la crescita e la rigenerazione dell'occupazione. In assenza di questo Piano sono a rischio decine di migliaia di posti di lavoro e il mantenimento di un settore industriale fondamentale per l'economia del nostro Paese".