Borsa elettrica, prezzo ancora in crescita nell'ultima settimana (+9,7%)

(Teleborsa) - C. Nella settimana al 9 gennaio 2022 è stato di, segnando un(+18,48 euro per MWh) rispetto ai sette giorni precedenti, secondo quanto comunicato dal GME (Gestore dei mercati energetici). Il picco è stato di 228,46 euro/MWh.In aumento idi energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME, pari a 4 milioni di MWh (+14,2%), con laal 76,5% (+3,8 punti percentuali).I prezzi medi di vendita, ovunque in ribalzo, sono variati tra i 208,26 euro/MWh delle zone centrali, meridionali e della Sardegna ed i 212,16 euro/MWh della Sicilia.