Carige riammessa agli scambi, Fitd concede a Bper periodo esclusiva

(Teleborsa) - Affonda sul mercato, che soffre con un calo dell'11,47% dopo essere stata riammessa agli scambi successivamente ad un congelamento al ribasso.Brilla invececon un rialzo del 2,19% dopo aver ottenuto da Fitd l'esclusiva di 4 settimane per trattare l'acquisto della banca ligure.A livello comparativo su base settimanale, il trend dellaevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,8172 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,7787. L'equilibrata forza rialzista dellaè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,8557.