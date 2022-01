Carrefour Italia, Dell'Orefice (Fisascat Cisl): "condizioni onorevoli per i lavoratori in uscita"

(Teleborsa) - "Le intese siglate con la direzionedimostrano che anche per far fronte ad una crisi sistemica perdurante nel tempo, le aziende, se vogliono, possono cogliere nuove opportunità dal confronto con i sindacati che rappresentano i lavoratori nel settore della grande distribuzione organizzata". Così il segretario generale aggiunto della Fisascat Cislha commentato l’accordo raggiunto con la direzione della multinazionale francese nell’ambito del confronto sulla riorganizzazione annunciata in Italia. Il sindacalista ha sottolineato le "condizioni onorevoli pattuite per i lavoratori diin uscita che decideranno volontariamente di accedere alla Naspi con una significativa integrazione del reddito"."Sulla base di nostre valutazioni - ha aggiunto Vincenzo Dell’Orefice - abbiamo calcolato che per i lavoratori con una retribuzione annuale lorda dil’incentivo all’esodo potrebbe arrivare a 41mila euro se la scelta di fuoriuscire fosse formalizzata entro i primi 60 giorni dalla sottoscrizione dell’intesa, a cui va naturalmente aggiunto il trattamentoa cui il lavoratore ha diritto"."Per quanto riguarda ledi lavoro nell’ambito del, con la sottoscrizione di un accordo dedicato – ha concluso il sindacalista – si è creato un precedente senz’altro di notevole importanza. Arrivando a definire con il maggior franchisor del nostro Paese che nella propria rete franchising i contratti di lavoro di riferimento sono quelli sottoscritti da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs è di per se un argine alla contrattazione in dumping".