Coronavirus in Italia, nuovo record contagi: 220.532 in 24 ore

(Teleborsa) - SonoUn nuovo record a fronte, tuttavia, del più alto numero di tamponi molecolari e antigenici effettuati in un giorno nel nostro Paese pari 1.375.514 (ieri erano stati 612.821). Il tasso di positività è al 16%, stabile rispetto al 16,6% di ieri. Lein aumento rispetto a ieri, quando erano state 227.Questi i numeri del bollettino di oggi, martedì 11 gennaio 2022, diffuso dalper aggiornare la situazione coronavirus nel nostro Paese.Sono71 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 185. I(727 in più di ieri).Dal Comitato tecnico scientifico, l'lancia la"Sarebbe un'ottima idea far diventare settimanale il bollettino dei contagi, mi sembrerebbe naturale farlo. Noi del Cts – ha spiegato Greco – stiamo discutendo del parlarne con il Governo".La variante Omicron, altamente trasmissibili, è comparsa alla fine dello scorso anno e ora si sta diffondendo velocemente lungo il nostro Continente. Sta diventando laLo ha dichiaratoil capo della strategia vaccinale dell'Ema, l'Agenzia europea dei medicinali."Sembra che Omicron. Gli studi da Sudafrica, Gran Bretagna e da alcuni Paesi europei mostrano che il, ha spiegato.Intanto, inanche un po' di più", ha annunciato il ministro della Salute, Olivier Véran, davanti all'Assemblée Nationale, anticipando i dati di fine giornata di Santé Publique. Ieri i contagi erano stati 93.000, un numero relativamente basso che riflette, come ogni lunedì, il minor numero di tamponi della domenica. "Anche il sistema ospedaliero - ha continuato Véran - è messo a dura prova. Ci sono 22 mila pazienti ricoverati per Covid, 3.900 in terapia intensiva in un periodo segnato anche dall'influenza e delle conseguenze della