Debole il mercato americano

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,45%: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata mercoledì scorso, di quattro ribassi consecutivi, mentre, al contrario, rimane intorno alla linea di parità l', che chiude la giornata a 4.670 punti.Senza direzione il(+0,14%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato l'(+0,02%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,15%),(-0,99%) e(-0,73%).Al top tra i(+3,31%),(+2,58%),(+1,38%) e(+1,36%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,12%.Crolla, con una flessione del 2,87%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,23%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,57%.Tra idel Nasdaq 100,(+9,28%),(+3,31%),(+3,12%) e(+3,03%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,72%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,04%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,89%.In caduta libera, che affonda del 3,70%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,8%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 7%; preced. 6,8%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -2,14 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 210K unità; preced. 207K unità)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,8%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 9,8%; preced. 9,6%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0,3%; preced. 1%).