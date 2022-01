Il Comparto sanitario italiano interrompe la serie di tre ribassi consecutivi (+1,46%)

Comparto sanitario italiano

(Teleborsa) - Ilsi è mosso all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'L'ha aperto a 304.684,53, e si è poi portato a quota 302.055,09, in aumento dell'1,46% rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilarchivia la seduta in territorio positivo a 890,2, dopo aver avviato la seduta a 892,31.Tra i titoli del, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 2,45%.Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,42%.Piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,74%.Tra le azioni del, bene, con un rialzo dell'1,36%.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,63%.