Italia ed Europa piangono Sassoli, europeista sincero e appassionato

(Teleborsa) -, informandosi, partecipando attivamente alla causa del bene comune conE' quanto si legge in un post sulla pagina Facebook dipubblicato dal suo entourage, che evidenzia come "per il Presidente del Parlamento europeo, per il politico Sassoli, per l'uomo David nella sua dimensione privata, alla base di ogni azione, di ogni comportamento, di ogni scelta erano,di m essaggi e commozione per la scomparsa del Presidente del Parlamento UE David Sassoli, che si è spento alle 1.15 al Cro di Aviano dove era ricoverato in ospedale. "La scomparsa inattesa e prematura dimi addolora profondamente. La sua morte apre un vuoto nelle file di coloro che hanno creduto e costruito un'Europa di pace al servizio dei cittadini e rappresenta un motivo di dolore profondo per il popolo italiano e per il popolo europeo. Il suo impegno limpido, costante, appassionato, ha contribuito a rendere l'assemblea di Strasburgo protagonista del dibattito politico in una fase delicatissima, dando voce alle attese dei cittadini europei". Così il presidente della RepubblicaBandiere dell'Unione europea a mezz'asta presso gli edifici delle istituzioni europee a Bruxelles in segno di lutto per la morte del presidente del Parlamento Ue David Sassoli. Nella sede dell'Europarlamento nella capitale belga le bandiere a sfondo blu con le 27 stelle dorate sventolano a mezz'asta dalle 8.30 di questa mattina. Poco dopo anche laIl più sentito cordoglio espresso anche dal Premier"Uomo delle istituzioni, profondo europeista, giornalista appassionato, Sassoli è stato simbolo di equilibrio, umanità, generosità. Queste doti gli sono state sempre riconosciute da tutti i colleghi, di ogni collocazione politica e di ogni Paese Ue, a testimonianza della sua straordinaria passione civile, capacità di ascolto, impegno costante al servizio dei cittadini. La sua prematura e improvvisa scomparsa lascia sgomenti.Ricordo molto commosso anche da parte della Presidente della Commissione Europea Ursulache si dice "profondamente. David Sassoli è stato un giornalista appassionato, uno straordinario Presidente del Parlamento europeo e soprattutto un caro amico. I miei pensieri vanno alla sua famiglia. Riposa in pace, caro David.scrive poi ancora via social la presidente della Commissione Ue,Si diceper l'annuncio della morte di David Sassoli" anche il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel. "Perdiamo un politico di valore ma soprattutto un amico, un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri, prima nel giornalismo e poi nelle istituzioni come presidente del parlamento europeo. Riposa in pace, caro amico",parla il commissario Ue agli Affari Economici,Toccante anche il saluto del segretario del Pd"Le. Per un amico unico, persona di straordinaria generosità, appassionato europeista. Per un uomo di visione e principi, teorizzati e praticati. Che cercheremo di portare avanti. Sapendo che non saremo all'altezza".Datantissimi i messaggi di cordoglio anche trasversali, dache salutanoesempio per tutti il suo impegno per un'Europa unita, sociale, del lavoro e dei popoli, integrata nei diritti, nella solidarietà, nella tutela dei più deboli".