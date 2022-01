Petrolio, prezzi in crescita: WTI sale a 78,7 dollari

(Teleborsa) - Prezzi del petrolio in crescita questa mattina sui mercati asiatici dopo il calo registrato la vigilia. Il future febbraio sulsale dello 0,58% a 78,78 dollari al barile, mentre la consegna marzo sulguadagna lo 0,38% a 81,18 dollari.L'attenzione degli investitori resta concentrata sulla, mentre si avvicina il Capodanno cinese, un periodo in cui normalmente ci sono molti viaggi interni. Tuttavia, le eventuali restrizioni nel Paese che continua la sua politica anti Covid potrebbero pesare sul consumo di petrolio.E' di poche ore fa la notizia che la, nella provincia di Henan, ha avviato oggi ildopo la conferma di 84 casi da sabato, di cui almeno due della temuta. Il blocco di Anyang porta a 20 milioni il totale in Cina dei residenti confinati nelle loro case dopo(13 milioni di abitanti) e(1,1 milioni)., primo focolaio interno di Omicron.