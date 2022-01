Piquadro, fatturato terzo trimestre +36%. Palmieri: "Ottimo risultato"

Piquadro

(Teleborsa) - Il fatturato consolidato registrato dal Grupporelativo al terzo trimestre (ottobre-dicembre 2021) è pari a 45,7 milioni di Euro, in crescita del 36,4% rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente chiuso a 33,5 milioni di Euro.il Gruppo Piquadro ha registrato un fatturato di 18,6 milioni di Euro nel mercato italiano in incremento del 60% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2020/2021. Nelil Gruppo ha riportato un risultato di 25,5 milioni di Euro in aumento del 27,4% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2020/2021. Nell’(denominata “Resto del mondo”) il Gruppo ha registrato un fatturato di 1,6 milioni di Euro con una diminuzione di circa 300 migliaia di Euro rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2020/2021.Ildell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2021 è pari a 109,4 milioni di Euro, in aumento del 33,3% rispetto all’omologo periodo chiuso al 31 dicembre 2020 e pari a 82,1 milioni di euro.

- afferma-. Anche se confrontato con il pre-pandemia (ottobre -dicembre 2019) il terzo trimestre del Gruppo è in crescita del 4,0%. In particolare, emerge Maison Lancel che nel periodo ottobre-dicembre 2021 è cresciutadi circa il 29% rispetto al 2020 e del 22% rispetto allo stesso periodo del 2019. Al netto di eventuali impatti legati al peggiorare della situazione pandemica, ad oggi difficilmente valutabili,con un Ebitda (ex IFRS 16) tra gli 8 e i 10 milioni, e con un ritorno all’utile netto anche a seguito del risanamento della Maison Lancel".