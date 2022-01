Renergetica sottoscrive contratto in esclusiva per 4 impianti fotovoltaici

Renergetica

(Teleborsa) -ha sottoscritto,, un accordo di esclusiva per la futura contrattualizzazione di 4 progetti relativi ad impianti fotovoltaici. Tale accordo, della durata di 75 giorni, porterà, sulla base della documentazione tecnica che verrà fornita da Renergetica, ad una valutazione definitiva sui progetti che saranno tutti sviluppati in Sud Italia, per una potenza totale di circa 60 MWp.L’attribuzione del diritto di esclusiva - spiega la società in una nota - rappresenta il primo passo per l’eventuale sottoscrizione, immediatamente successiva, di un accordo quadro con lo stesso fondo di investimenti, della durata di 5 anni, avente come oggetto lo sviluppo dei suddetti quattro impianti, per un valore stimato di oltre 10 milioni di euro, che potrà variare sulla base dell’analisi tecnica che verrà svolta dalle parti e del cui esito verrà data opportuna informativa.L’accordo potrà essere eventualmente esteso anche ad ulteriori futuri progetti. Tutti e quattro gli impianti sorgeranno in aree aventi un ridotto impatto sul territorio.