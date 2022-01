Saipem, due nuovi contratti offshore in Australia e Guyana

Saipem

(Teleborsa) -si è aggiudicata due nuovi contratti offshore in Australia e in Guyana, per un valore complessivo di 1,1 miliardi dollari.Per quanto riguarda il, Saipem ha, in qualità di operatore in nome e per conto di Scarborough Joint Venture, la Notice to Proceed (NTP) per un contratto relativo al progetto Scarborough. Saipem porterà a termine l’installazione e il rivestimento della export trunkline del gasdotto che collegherà il giacimento di gas di Scarborough con il corrispondente impianto onshore.Ilè stato assegnato a Saipem(EEPGL), una controllata di ExxonMobil, per lo sviluppo del progetto Yellowtail nel blocco offshore di Stabroek al largo della Guyana ad una profondità di circa 1.800 metri.